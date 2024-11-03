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Вслед за Турцией: ещё одна страна начала поставки сливочного масла в Россию

0:47
Экономика

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) начали поставки сливочного масла в Россию, и на 2 ноября в страну было ввезено 90 тонн этой продукции, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Россельхознадзора.

Вслед за Турцией: ещё одна страна начала поставки сливочного масла в Россию
Фото: freepik.com

По данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала года. В Россельхознадзоре уточнили, что поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию стартовали 18 октября 2024 года, ранее такие поставки не осуществлялись.

Кроме того, 27 октября Россельхознадзор объявил о начале поставок сливочного масла из Турции в Россию.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока.

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов, каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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