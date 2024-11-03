Россиянам назвали лучший период для оформления больничного

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт в области организационного развития Михаил Меркулов рассказал, когда россиянам наиболее выгодно брать больничный.

Фото: Freepik by prostooleh, PDM

По его словам, больничный рекомендуется оформлять, если доход сотрудника за последние два года был стабильно высоким, поскольку в таком случае пособие покроет значительную часть зарплаты.

Меркулов подчеркнул, что оптимальным периодом для больничного является конец года, когда предельная база для начисления взносов обычно исчерпана, что позволяет рассчитывать на максимальные выплаты, сообщает News.ru.

Также специалист советует не пренебрегать больничным в период сезонных заболеваний, поскольку полноценное восстановление здоровья важнее незначительных финансовых потерь. К тому же, в ближайшие годы планируется увеличение выплат по больничному: с 2026 года максимальная сумма пособия за день временной нетрудоспособности возрастет с 4 тысяч до 6,8 тысячи рублей.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.



Пери́од (др.-греч. περίοδος «окружность; обход» от περί «вокруг; около; о» + ὁδός «дорога, путь») — отрезок времени (или другой величины), определённый меткой начала отсчёта периода и меткой конца отсчёта периода.



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