Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микроквазар вблизи Земли удивил учёных рекордной энергией излучения
Физалисы: все, что нужно знать об их декоративных и кулинарных свойствах
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии
Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания
Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой

Россиянам объяснили монетарную политику ЦБ РФ

Экономика

Экономист Евгений Гольдфайн заявил, что рост ставок по банковским вкладам в России связан с политикой Центробанка, направленной на сдерживание инфляции.

Россиянам объяснили монетарную политику ЦБ РФ
Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License

Высокие проценты, по его мнению, позволяют "отпылесосить" излишние средства у населения, накопленные за последние годы.

Гольдфайн подчеркнул, что денежный голод, возникающий из-за недостаточного предложения товаров на фоне повышения доходов, увеличивает инфляционные риски. Такая ситуация заставляет граждан выбирать депозиты как наиболее надежный способ сбережения, ведь население, обжегшись на государственных облигациях 90-х годов, избегает вложений в госактивы.

Экономист также указал на угрозу банкротства для негосударственных банков, которым сложно выдержать высокие процентные ставки без дополнительной поддержки. В условиях дефицита рентабельных предприятий с высокой прибылью, способных погашать такие кредиты, банки становятся уязвимыми.

Гольдфайн предполагает, что, возможно, государство компенсирует убытки банков, если политика депозитов продолжит действовать, или же это часть стратегии перехода к цифровой валюте, что уменьшит роль банков. Эксперт отмечает, что для поддержки экономики следует увеличить денежную массу, активнее используя природные ресурсы и человеческий капитал, иначе малый и средний бизнес пострадают от недостатка финансов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Несмотря на сложности, экономист уверен, что Россия способна преодолеть кризис, при условии минимального внешнего вмешательства и продуманной внутренней политики.

Уточнения

Де́нежно-креди́тная (монета́рная или кредитно-денежная) поли́тика (англ. monetary policy) — это макроэкономическая политика денежных властей, комплекс мер, направленных на управление совокупным спросом через условия денежного рынка (краткосрочная процентная ставка, номинальный валютный курс или уровень текущей ликвидности банковского сектора) для достижения комбинации конечных целей, в которые могут входить ценовая стабильность, сохранение устойчивого валютного курса, финансовая стабильность и содействие сбалансированному экономическому росту.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
Авто
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью Аудио 
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Садоводство, цветоводство
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: США определили Зеленскому дедлайн, массовые удары "Искандерами" по тылам Украины
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Почему шотландская вислоухая кошка стала любимицей городских жителей
Последние материалы
Синий цвет: ключ к уюту и свежести в интерьере
Зимние секреты: как защитить волосы от холода по совету стилиста
Угоны автомобилей становятся общенациональной эпидемией США
Если выживет, повезло: тревел-блогер делится мрачными реалиями жизни женщины в Индии
Татьяна Тарасова назвала лидера всего мирового фигурного катания
Назван необычный ингредиент, который поможет сделать омлет необыкновенно пышным
Турецко-американским отношениям предрекли перезагрузку после выборов в США
Угги возвращаются: почему они снова в моде этой зимой
Пособия на детей до полутора лет достигнут рекордных сумм в 2027 году
В Турции нашли уникальную базальтовую статую весом в тонну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.