Россиянам объяснили монетарную политику ЦБ РФ

Экономист Евгений Гольдфайн заявил, что рост ставок по банковским вкладам в России связан с политикой Центробанка, направленной на сдерживание инфляции.

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Высокие проценты, по его мнению, позволяют "отпылесосить" излишние средства у населения, накопленные за последние годы.

Гольдфайн подчеркнул, что денежный голод, возникающий из-за недостаточного предложения товаров на фоне повышения доходов, увеличивает инфляционные риски. Такая ситуация заставляет граждан выбирать депозиты как наиболее надежный способ сбережения, ведь население, обжегшись на государственных облигациях 90-х годов, избегает вложений в госактивы.

Экономист также указал на угрозу банкротства для негосударственных банков, которым сложно выдержать высокие процентные ставки без дополнительной поддержки. В условиях дефицита рентабельных предприятий с высокой прибылью, способных погашать такие кредиты, банки становятся уязвимыми.

Гольдфайн предполагает, что, возможно, государство компенсирует убытки банков, если политика депозитов продолжит действовать, или же это часть стратегии перехода к цифровой валюте, что уменьшит роль банков. Эксперт отмечает, что для поддержки экономики следует увеличить денежную массу, активнее используя природные ресурсы и человеческий капитал, иначе малый и средний бизнес пострадают от недостатка финансов, сообщает Общественная Служба Новостей.

Несмотря на сложности, экономист уверен, что Россия способна преодолеть кризис, при условии минимального внешнего вмешательства и продуманной внутренней политики.

Уточнения

Де́нежно-креди́тная (монета́рная или кредитно-денежная) поли́тика (англ. monetary policy) — это макроэкономическая политика денежных властей, комплекс мер, направленных на управление совокупным спросом через условия денежного рынка (краткосрочная процентная ставка, номинальный валютный курс или уровень текущей ликвидности банковского сектора) для достижения комбинации конечных целей, в которые могут входить ценовая стабильность, сохранение устойчивого валютного курса, финансовая стабильность и содействие сбалансированному экономическому росту.



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