Пособия на детей до полутора лет достигнут рекордных сумм в 2027 году

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2027 году максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 97 тысяч рублей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, CC BY 3.0

В 2025 году это пособие составит 69 тысяч рублей, в 2026 году — 83 тысячи рублей, и наконец, в 2027 — почти 97 тысяч рублей. Такое поэтапное повышение направлено на улучшение условий поддержки семей с детьми.

В 2024 году вступил в силу указ президента о введении единого статуса многодетной семьи, который устанавливает единые меры социальной помощи без учета критериев нуждаемости, что теперь охватывает все 39 регионов России. Это решение способствует равноправию для многодетных семей по всей стране, устраняя необходимость дополнительного подтверждения нуждаемости, сообщают "Вести Подмосковья".

Для обеспечения стабильной поддержки семей с детьми в бюджете предусмотрено выделение 1,7 трлн рублей на выплаты материнского капитала в течение ближайших трех лет.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения.



Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.



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