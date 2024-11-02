Volkswagen планирует сокращать расходы на фоне кризиса

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор Volkswagen (VW) Оливер Блюме заявил о необходимости значительного сокращения расходов концерна в Германии на фоне слабого спроса на европейском рынке и снижения доходов в Китае.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, PDM

Блюме подчеркнул, что компания сталкивается с последствиями десятилетий структурных проблем. По его словам, затраты на рабочую силу в Германии зачастую вдвое превышают расходы в других европейских филиалах, что негативно сказывается на операционной прибыли, которая за девять месяцев снизилась более чем на 20%.

Кроме того, Блюме отметил необходимость оптимизации расходов на материалы и продукцию, а также снижения производственных издержек. Важным шагом для реализации этих мер, по мнению директора по персоналу VW Гуннара Килиана, является готовность сотрудников принять сокращения.

Килиан указал, что стагнация автомобильного рынка и низкий спрос на электромобили в Германии создают избыточные производственные мощности.

Несмотря на сложные условия, Килиан выразил уверенность, что Volkswagen обладает потенциалом для преодоления кризиса и улучшения текущих показателей.

Уточнения

Volkswagen AG ( немецкий: [ˈfɔlksˌvaːgŋ̍] ) — немецкий автомобильный концерн.



Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



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