В Германии отвергли план по выводу экономики из кризиса

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сопредседатели Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен и Ларс Клингбайль отвергли предложения министра финансов Кристиана Линднера, направленные на выход экономики страны из кризиса.

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Эти меры, по мнению лидеров СДПГ, не соответствуют принципам коалиции и не смогут быть реализованы в рамках правящего альянса.

Эскен подчеркнула, что Линднер представил лишь видение своей партии, которое не повлияет на работу "Светофора" — коалиции из СДПГ, "зеленых" и СвДП. Клингбайль также усомнился в эффективности предложений Линднера, заявив, что они не решат ключевых экономических проблем, таких как рост имущественного неравенства и снижение уровня жизни среднего класса. Он заверил, что СДПГ не поддержит меры, ухудшающие положение работников, сообщает ТАСС.

Разногласия между коалиционными партиями по вопросам бюджета и миграционной политики привели к слухам о возможном выходе СвДП из коалиции, что усиливает напряженность в правительстве.

Уточнения

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



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