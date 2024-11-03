России полный отказ от доллара сулит только выгоду

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Полный отказ от доллара США был бы выгоден для России, но к нему нужно прийти естественным путём — расширяя использование национальных валют в расчётах с дружественными странами. Об этом "Газете.Ru" рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Этот процесс уже идёт не только в России, но и в других странах. Более того, создание BRICSpay будет способствовать ему, позволяя проводить расчёты в национальных валютах, уточнил эксперт.

Важно учитывать, что замена одной иностранной валюты на другую делает рубль зависимым от курса этой другой валюты.

Поэтому Балынин подчеркнул важность валютной диверсификации: чем больше валют будут использовать российские экономические субъекты в расчётах с иностранными партнёрами, тем меньше экономика России будет зависеть от колебаний курса одной конкретной валюты.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. BRICS Pay — это международная платежная система, разработанная странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) для упрощения безналичных расчетов между их гражданами и предприятиями.



Расчёт в экономике — это осуществление платежа по денежным требованиям и обязательствам (например, за товар, услугу и т. д.); исполнение денежных обязательств; сумма денег, выплачиваемая сотруднику при его увольнении.



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