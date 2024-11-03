Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стюардесса раскрыла неприятную правду об уборке самолётов
Секреты садоводов, как вырастить лимонное дерево
Климатические рекорды холода: где и как они зафиксированы
Как похудеть к Новому году: советы диетолога и фитнес-тренера
Как уменьшить расходы на отопление частного дома: ответил строительный эксперт
Корица: мощное средство против стресса и диабета
Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП
Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации
Почему гладкие киты оказались в опасности

России полный отказ от доллара сулит только выгоду

1:02
Экономика

Полный отказ от доллара США был бы выгоден для России, но к нему нужно прийти естественным путём — расширяя использование национальных валют в расчётах с дружественными странами. Об этом "Газете.Ru" рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

России полный отказ от доллара сулит только выгоду
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Этот процесс уже идёт не только в России, но и в других странах. Более того, создание BRICSpay будет способствовать ему, позволяя проводить расчёты в национальных валютах, уточнил эксперт.

Важно учитывать, что замена одной иностранной валюты на другую делает рубль зависимым от курса этой другой валюты.

Поэтому Балынин подчеркнул важность валютной диверсификации: чем больше валют будут использовать российские экономические субъекты в расчётах с иностранными партнёрами, тем меньше экономика России будет зависеть от колебаний курса одной конкретной валюты.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. BRICS Pay — это международная платежная система, разработанная странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) для упрощения безналичных расчетов между их гражданами и предприятиями. 

Расчёт в экономике — это осуществление платежа по денежным требованиям и обязательствам (например, за товар, услугу и т. д.); исполнение денежных обязательств; сумма денег, выплачиваемая сотруднику при его увольнении.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вариатор или АКПП: стоит ли переплачивать за экономичность
Авто
Вариатор или АКПП: стоит ли переплачивать за экономичность
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Авто
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку Аудио 
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Красота и стиль
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи Аудио 
Популярное
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?

Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".

У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Тайна Туринской плащаницы: может ли артефакт быть произведением искусства?
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Последний рубеж человечества: открытие границ космоса и его секретов
Непасынкующиеся помидоры: секреты раннего урожая
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Последние материалы
Сердцебиение за рулём: как пульс повышает риск ДТП
Госдума отклонила законопроекты по регулированию принудительной эвакуации
Почему гладкие киты оказались в опасности
России полный отказ от доллара сулит только выгоду
Кому противопоказаны кардиотренировки
Тайны Монреаля: Ночные проекции уносят зрителей на 400 лет назад
Учёные обнаружили звезду, вращающуюся быстрее, чем любой объект известный человечеству
Опасно ли плавать сразу после обеда: узнайте мнение экспертов
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Какие растения нужны в саду для дренажа: названы лучшие варианты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.