Росбанк станет филиалом Т-банка: акционеры одобрили

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акционеры Росбанка и Т-Банка одобрили присоединение Росбанка к Т-Банку в качестве филиала. Завершение интеграции запланировано на первый квартал 2025 года, сообщается в заявлении Т-Банка от 2 ноября.

Фото: wikimapia by Brateevsky, CC BY-SA 4.0

После объединения новый банк будет работать под одной лицензией, с общими IT-решениями и без дублирования функций. Это позволит эффективнее использовать капитал и снизить затраты.

Для клиентов все условия по договорам Росбанка сохранятся, а переход на новую платформу будет максимально удобным.

В результате объединения капитал нового банка превысит 500 млрд рублей. Это создаст основу для дальнейшего развития бизнеса.

Сейчас банк работает над повышением эффективности: сокращает дублирующие расходы, переходит на единые IT-решения и оптимизирует сеть отделений.

Уточнения

Росба́нк (полное наименование — публичное акционерное общество «Росбанк») — российский универсальный банк с штаб-квартирой в Москве. В октябре 2019 года включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.



«Т-Банк» (до 5 июня 2024 года «Тинько́фф Банк») — российский коммерческий банк, сфокусированный полностью на дистанционном обслуживании, не имеющий розничных отделений. Крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов (на август 2019 года).



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