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Газпром сформировал рекордный резерв газа в подземных хранилищах

1:15
Экономика

"Газпром" начал отбор газа из подземных хранилищ России. К предстоящему зимнему сезону 2024–2025 годов компания сформировала оперативный резерв газа в российских ПХГ в рекордном объёме — 73,034 миллиарда кубических метров.

Газпром сформировал рекордный резерв газа в подземных хранилищах
Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

Это максимальный показатель для газовой отрасли страны. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на холдинг.

Благодаря традиционно высокому уровню запасов в подземных хранилищах, компания эффективно справляется с сезонными изменениями спроса.

В случае резкого похолодания "Газпром" может быстро увеличить подачу газа потребителям, подчеркнули в компании.

Ранее "Газпром" сообщал, что на 1 октября на территории России были полностью завершены планово-предупредительные ремонты на 100 объектах добычи газа. Отремонтировано 290 километров линейной части газопроводов, 196 газоперекачивающих агрегатов и 64 газораспределительные станции. Также проведена внутритрубная диагностика более 28 тысяч километров газопроводов.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.

Газораспределительная станция (ГРС) — служит для понижения давления газа из магистрального газопровода до уровня, необходимого по условиям его безопасного потребления
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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