Убыток в несколько миллиардов: отчёт КАМАЗа

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский производитель грузовых автомобилей "КАМАЗ" завершил девять месяцев с чистым убытком в размере 3,8 миллиарда рублей по российским стандартам бухгалтерской отчётности (РСБУ). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на отчёт компании.

Фото: dvizhok.su by пресс-служба ПАО «КАМАЗ» is licensed under Free More info

Выручка предприятия за указанный период снизилась на 7,5% и составила 228,8 млрд рублей.

Годом ранее компания получила прибыль в размере 15,8 млрд рублей.

Валовая прибыль "КАМАЗа" сократилась вдвое — до 15,5 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,041 млрд рублей, тогда как в прошлом году компания получила прибыль от продаж в размере 17 млрд рублей.

Уточнения

ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года.



Убыток — выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами.



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