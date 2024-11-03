С 7 ноября поднимутся ставки на экспорт пшеницы из России

С 7 ноября 2024 года экспортная пошлина на пшеницу из России будет повышена до 2 517 рублей за тонну. Это на 244,1 рубля больше, чем сейчас.
Помимо пшеницы, повышаются ставки и на другие зерновые культуры. Экспорт ячменя будет стоить 1 266,2 рублей за тонну, а кукурузы - 3 059,9 рублей за тонну.
Повышение экспортных ставок происходит на фоне ухудшения прогноза по урожаю ключевых агрокультур.
Напомним, что плавающие пошлины на экспорт зерновых были введены правительством России в 2021 году для стабилизации цен на внутреннем рынке.
Пошлина рассчитывается как 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
Продавца, вывозящего товары за границу, принято называть экспортёром, тогда как покупателя ввозимых товаров и услуг принято именовать импортёром. В настоящее время импорт любых товаров или услуг, осуществляемый законным способом из одной страны или государства в другую, является одним из самых распространённых видов деятельности в торговой сфере. Именно поэтому, наряду с экспортом, импорт составляет основу международных экономических отношений.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".