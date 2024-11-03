С 7 ноября поднимутся ставки на экспорт пшеницы из России

С 7 ноября 2024 года экспортная пошлина на пшеницу из России будет повышена до 2 517 рублей за тонну. Это на 244,1 рубля больше, чем сейчас.

Фото: commons.wikimedia.org by Ksusha Azikova, CC BY 4.0

Помимо пшеницы, повышаются ставки и на другие зерновые культуры. Экспорт ячменя будет стоить 1 266,2 рублей за тонну, а кукурузы - 3 059,9 рублей за тонну.

Повышение экспортных ставок происходит на фоне ухудшения прогноза по урожаю ключевых агрокультур.

Напомним, что плавающие пошлины на экспорт зерновых были введены правительством России в 2021 году для стабилизации цен на внутреннем рынке.

Пошлина рассчитывается как 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».

Продавца, вывозящего товары за границу, принято называть экспортёром, тогда как покупателя ввозимых товаров и услуг принято именовать импортёром. В настоящее время импорт любых товаров или услуг, осуществляемый законным способом из одной страны или государства в другую, является одним из самых распространённых видов деятельности в торговой сфере. Именно поэтому, наряду с экспортом, импорт составляет основу международных экономических отношений.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.