Минтруд повышает потолок выплат по больничному

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России увеличат выплаты по больничному, сообщает "Лента".

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Минтруд установил потолок выплат по больничному на 2025 и 2026 годы в размере 5,7 и 6,8 тысячи рублей соответственно.

В 2024 году максимальный размер выплаты составляет 4 тысячи рублей в день.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа и заработной платы за предыдущие два года. Сумма выплат не должна превышать максимальный лимит, который учитывает официальный доход на всех местах работы.

Член комитета Госдумы Тамара Фролова призвала работодателей не отпускать сотрудников без больничного, чтобы избежать самолечения и потери здоровья.

Опрос показал, что треть россиян симулировала болезни для получения отгулов, большинство из них ссылалось на простуду.

Минтруд готовит эксперимент, позволяющий самозанятым оформлять больничный с 1 января 2026 года через добровольное социальное страхование.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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