Бизнес с Россией — это наш выбор: индийские компании игнорируют санкции США

Несмотря на введение санкций США против индийских фирм, ведущих бизнес с Россией, компании не испытывают значительных трудностей, сообщает ТАСС.
Индийские предприниматели утверждают, что они работают с Россией уже давно и не видят причин менять свои бизнес-отношения. Они закупают товары на открытом индийском рынке и не могут контролировать, где используются электронные компоненты.
По словам владельцев компаний, они не ведут дела с США и платят за свою продукцию в рупиях, а не в долларах или евро. Санкции не затронули их фирмы, так как они работают только с Россией.
Напомним, что США в конце октября расширили санкционный список, включив в него около 400 компаний из разных стран, включая Россию, Китай, ОАЭ, Турцию и Индию. В список попали 19 индийских компаний и два гражданина Индии.
Однако, судя по комментариям индийских предпринимателей, санкции не оказывают существенного влияния на их бизнес.
Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".