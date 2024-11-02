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Бизнес с Россией — это наш выбор: индийские компании игнорируют санкции США

1:06
Экономика

Несмотря на введение санкций США против индийских фирм, ведущих бизнес с Россией, компании не испытывают значительных трудностей, сообщает ТАСС.

Бизнес с Россией — это наш выбор: индийские компании игнорируют санкции США
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Индийские предприниматели утверждают, что они работают с Россией уже давно и не видят причин менять свои бизнес-отношения. Они закупают товары на открытом индийском рынке и не могут контролировать, где используются электронные компоненты.

По словам владельцев компаний, они не ведут дела с США и платят за свою продукцию в рупиях, а не в долларах или евро. Санкции не затронули их фирмы, так как они работают только с Россией.

Напомним, что США в конце октября расширили санкционный список, включив в него около 400 компаний из разных стран, включая Россию, Китай, ОАЭ, Турцию и Индию. В список попали 19 индийских компаний и два гражданина Индии.

Однако, судя по комментариям индийских предпринимателей, санкции не оказывают существенного влияния на их бизнес.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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