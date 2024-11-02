Медведев: Европа стагнирует, Германия превратилась чёрт знает во что, Америка же стала сюзереном

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что США успешно развивают свою экономику, в то время как Европа стагнирует, сообщает ТАСС.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

Он обратил внимание на то, что Германия, которая была локомотивом европейской экономики, "превратилась черт знает во что".

По мнению Медведева, Европа оказалась в тупике из-за отказа от сотрудничества с Россией в сфере энергетики и других сферах. Он подчеркнул, что это закономерный результат выбора Европы, которая предпочла "верноподданнические отношения" с США, вместо того, чтобы отстаивать интересы своих граждан.

Медведев сравнил отношения между Европой и США с отношениями "сюзеренитета-вассалитета", где Европа является "вассалом", а США — "сюзереном", который командует всем. Он также подчеркнул, что США успешно достигают своих экономических целей, в то время как Европа страдает от последствий санкций, введенных против России.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².



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