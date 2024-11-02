Хорошие новости для ипотечников: отменяется НДФЛ с экономии по процентам

Россиянам, оформившим жилищный кредит до конца 2024 года, больше не придется платить налог на материальную выгоду от экономии по процентам, сообщает "Лента".
Как пояснила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, такой налог взимался, если ставка по кредиту была ниже 2/3 от ключевой ставки. То есть под уплату налога попадали ипотечные договоры со ставкой менее 14%.
Теперь, благодаря новому законодательству, россиянам, взявшим ипотеку по ставке менее 14% (а многие брали ипотеку под 4-5% годовых), больше не придется платить этот налог.
Это значит, что они смогут сэкономить значительную сумму денег.
Важно отметить, что для комфортной жизни с ипотекой в Москве, по оценкам экспертов, семье необходимо зарабатывать не менее 460 тысяч рублей в месяц.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
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