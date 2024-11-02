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Хорошие новости для ипотечников: отменяется НДФЛ с экономии по процентам

1:01
Экономика

Россиянам, оформившим жилищный кредит до конца 2024 года, больше не придется платить налог на материальную выгоду от экономии по процентам, сообщает "Лента". 

Хорошие новости для ипотечников: отменяется НДФЛ с экономии по процентам
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Как пояснила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова, такой налог взимался, если ставка по кредиту была ниже 2/3 от ключевой ставки. То есть под уплату налога попадали ипотечные договоры со ставкой менее 14%. 

Теперь, благодаря новому законодательству, россиянам, взявшим ипотеку по ставке менее 14% (а многие брали ипотеку под 4-5% годовых), больше не придется платить этот налог. 

Это значит, что они смогут сэкономить значительную сумму денег. 

Важно отметить, что для комфортной жизни с ипотекой в Москве, по оценкам экспертов, семье необходимо зарабатывать не менее 460 тысяч рублей в месяц.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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