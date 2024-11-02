Индексация зарплат в России: более 40% работодателей планируют внеочередное повышение зарплат

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Coleman Group, более 40% российских работодателей планируют внеочередную индексацию заработных плат, сообщает "Лента".

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Основными причинами для этого являются политика конкурентов (36%) и желание удержать ключевых сотрудников (24%).

Некоторые работодатели (6,7%) отложили индексацию из-за санкций, двойной индексации в 2023 году или недостатка бюджета.

Интересно, что почти 60% работодателей, которые провели индексацию, смогли сделать это в рамках бюджета, а 40% вышли за его пределы. Последние объясняют это ростом зарплатных предложений на рынке, стремлением удержать ключевой персонал и высокой инфляцией.

Однако, несмотря на повышение зарплат, только 9% работников остались довольны переиндексацией.

Ранее сообщалось о переносе выплаты годовых премий и бонусов на декабрь 2024 года, а также о росте средней зарплаты в IT-сегменте на 25% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



Работода́тель — один из субъектов трудового права.



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