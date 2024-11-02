Смена курса в торговле: освободившуюся нишу на российском рынке занимают другие страны

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель директора ИМЭМО РАН Владимир Миловидов подчеркнул, что торгово-экономические отношения России и США никогда не были равномерными, сообщает РИА Новости.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

В разные периоды Россия экспортировала в США нефть, уран, золото, удобрения, титан для Boeing, крабов и другие товары. Однако американский импорт всегда был существенно меньше российского экспорта.

В 2018 году США ввели высокие пошлины на российский алюминий, а в 2022–2023 годах торговый оборот между странами сократился в 2-3 раза.

Миловидов отметил, что сейчас освобождающуюся нишу США в торговых отношениях с Россией занимают другие страны, в частности Китай и страны Европы.

Он подчеркнул, что Россия всегда была больше ориентирована на европейский рынок, а в последние годы стремительно развивается торговля с Китаем.

Уточнения

Торго́вля — отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, направленный на осуществление купли-продажи, обмена товаров.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



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