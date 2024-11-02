Медведев: Россия не заинтересована в крахе доллара

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о катастрофических последствиях, которые могут возникнуть в результате краха доллара, сообщает "Лента".

Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

По его словам, это событие вызовет хаос в международных экономических отношениях, создав серьезные проблемы для всех стран, включая Россию.

Медведев подчеркивает, что "пузырь доллара" в конечном счете лопнет, и это будет "страшный хлопок" с тяжелыми последствиями. Он отмечает, что даже Россия не заинтересована в таком сценарии, поскольку Америка является ведущим эмитентом резервной валюты и ее крах негативно отразится на мировой экономике.

В феврале этого года Медведев уже говорил о том, что спокойная ситуация в США является важнейшим фактором для стабильности мировой экономики.

Несмотря на то, что доля доллара в международных платежах в сентябре выросла до 49,07%, а доля юаня снизилась до 4,69%, риск "пузыря доллара" остается актуальным, и его последствия могут быть весьма серьезными.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



Дми́трий Анато́льевич Медве́дев (род. 14 сентября 1965[…], Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.



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