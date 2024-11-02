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Рыболовство в Баренцевом море: Россия и Норвегия утвердили правила игры на 2025 год

1:11
Экономика

Россия и Норвегия успешно завершили 54-ю сессию смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), на которой был утвержден общий допустимый улов трески, пикши и других видов рыб на 2025 год, сообщает РИА Новости.

Рыболовство в Баренцевом море: Россия и Норвегия утвердили правила игры на 2025 год
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

Стороны также обсудили вопросы регулирования рыболовства в Баренцевом и Норвежском морях, включая порядок выдачи разрешений на промысел рыбы.

Встреча проходила в формате видеоконференции и была посвящена обмену данными о научных исследованиях и статистике вылова за 2023 год и истекший период 2024 года.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подчеркнул важность сотрудничества России и Норвегии в области рыболовства, которое осуществляется на основе межгосударственных соглашений 1975 и 1976 годов.

Решения, принятые на сессии СРНК, направлены на рациональное использование и регулирование общих запасов рыбы в Баренцевом море, способствуя устойчивому развитию рыбной промышленности.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова.
 

Рыболо́вство — деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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