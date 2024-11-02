Не откладывайте ремонт на потом: инфляция охотится за вашими деньгами

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В условиях высокой инфляции, которая приводит к стремительному росту цен на стройматериалы, эксперты советуют владельцам новых квартир вкладывать оставшиеся после покупки деньги в ремонт как можно скорее, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

По словам старшего преподавателя кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрея Сироткина, открытие накопительного счета для заработка на ремонт в ближайшие месяцы будет менее выгодным. Вкладывать деньги в ремонт сейчас — более разумное решение, чем ждать, когда инфляция еще больше повысит цены на стройматериалы.

Он подчеркивает, что если человек откладывает ремонт на потом, то к моменту его начала фактический объем выполненных работ будет значительно меньше, чем планировалось изначально.

Данные Центрального банка свидетельствуют о том, что годовая инфляция в России на 21 октября 2024 года достигла 8,4%. Регулятор предпринимает меры по ее сдерживанию, повысив ключевую ставку до 21% годовых.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска.



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