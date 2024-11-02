Спрос на мясо птицы в США растёт: экономический спад вынуждает американских покупателей чаще ходить по продуктовым магазинам

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сложные экономические условия вынуждают американских покупателей сократить походы в рестораны и чаще посещать продуктовые магазины с более дешёвыми брендами, сообщает Zero Hadge.

Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere, CC BY-SA 3.0

По словам аналитиков, в период экономического спада всегда растёт спрос на продукты из мяса птицы, поскольку они доступнее говядины.

"В попытке сэкономить покупатели сокращают число походов в рестораны и чаще ходят в продуктовые магазины", — пишет Bloomberg, ссылаясь на отчёт о доходах Pilgrim's Pride, второго по величине производителя мяса птицы в США.

Последние данные Министерства сельского хозяйства США показывают, что средние розничные цены на говяжий фарш продолжают расти.

Уточнения

Бренд - комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа.



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