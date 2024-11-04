Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помогите, тёплый нос! Причины сухости индикатора собачьего здоровья
Как выбрать правильный сыр: советы для тех, кто следит за холестерином
Зимняя спячка петунии. Как сохранить растение до весны
Почему содержание дикого животного в квартире — плохая идея
Зимние тренды: как быть яркой даже в холод
Как путешествовать дешевле и комфортнее: новые тренды в авиаиндустрии
Создайте идеальный сад: лучшие соседи для ваших плодовых деревьев
Первая помощь при отравлении ядами у собак
Чёрные круги под глазами: возможно, вам не хватает этих витаминов

Как экономить на всём и оставаться счастливым: 5 лайфхаков

1:39
Экономика

Экономить, не теряя радости жизни, — вполне реально! Главное, подойти к этому с умом и немного пересмотреть привычки.

Как экономить на всём и оставаться счастливым: 5 лайфхаков
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

1. Оптимизируйте расходы на продукты

Составляйте списки и покупайте только то, что действительно нужно. Избегайте полуфабрикатов — готовьте больше сами. Простые домашние блюда обычно дешевле и полезнее, чем магазинные или ресторанные.

2. Развлечения — бесплатно или с выгодой

Поиск бесплатных или бюджетных развлечений — отличный способ сэкономить. Городские мероприятия, выставки, встречи по интересам — всё это можно найти бесплатно или за символическую плату. Множество впечатлений можно получить и без крупных трат.

3. Поменяйте привычки покупок

Прежде чем что-то купить, спросите себя, действительно ли эта вещь нужна. Возможно, более разумно взять что-то у друзей, арендовать или купить поддержанное. Вещи, которые используются редко, зачастую выгоднее брать напрокат.

4. Делайте больше своими руками

Научитесь что-то делать самостоятельно: от мелких бытовых ремонтов до хендмейд-подарков и аксессуаров для дома. Это не только экономия, но и возможность развить новые навыки и создать уникальные вещи, которые точно будут радовать глаз.

5. Радуйтесь мелочам

Главный совет — научитесь находить удовольствие в повседневных мелочах: прогулки, время с близкими, уютные вечера дома. Нередко счастье складывается из моментов, которые ничего не стоят.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Садоводство, цветоводство
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова Ракета Х-38. Универсальное и смертоносное оружие армии РФ для современной авиации Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Последние материалы
Первая помощь при отравлении ядами у собак
Чёрные круги под глазами: возможно, вам не хватает этих витаминов
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Искусственный интеллект на службе у мошенников: новый способ хищения недвижимости во Флориде
Как экономить на всём и оставаться счастливым: 5 лайфхаков
Загадка быстрого разряда: как продлить жизнь батареи смартфона
Что делать, если инспектор ГИБДД не подходит к машине
Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно?
Как выбрать идеальные луковицы лилий для сада
Цветная капуста со сметаной и сыром: рецепт, который стоит попробовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.