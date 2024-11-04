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Как сэкономить на новогодних подарках: 5 полезных советов

1:46
Экономика

С наступлением Нового года все мы стремимся радовать близких и друзей подарками, но этот процесс может быть дорогим. Чтобы избежать лишних затрат и создать тёплое праздничное настроение, можно воспользоваться несколькими простыми, но эффективными стратегиями.

Как сэкономить на новогодних подарках: 5 полезных советов
Фото: geschenkhamster.de is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

1. Планируйте заранее

Начинайте закупаться подарками заранее. Многие товары продаются по сниженным ценам задолго до новогодней суеты, а предновогодние акции и Чёрная пятница — идеальные моменты для выгодных покупок. 

2. Используйте кэшбэк и скидочные карты

Многие магазины предлагают скидочные программы или возврат части средств (кэшбэк). Приложения с кэшбэком и бонусными баллами помогут сэкономить, а некоторые позволяют накапливать баллы и оплачивать часть стоимости покупок.

3. Дарите эмоции, а не вещи

Подарки не всегда должны быть материальными. Например, сертификаты на мастер-классы, билеты на мероприятия или другие впечатления могут быть интересной и бюджетной альтернативой. Такой подарок запомнится надолго и подчеркнёт индивидуальный подход.

4. Сделайте подарок своими руками

Хендмейд — это всегда уникально и душевно. Если вы умеете вязать, печь или создавать что-то своими руками, почему бы не поделиться этим талантом? Это станет настоящим сюрпризом для близких.

5. Установите лимиты на подарки

Договоритесь с друзьями и родственниками о бюджетных лимитах на подарки. Это позволит избежать неловкости, сэкономить деньги и даже превратить покупку подарков в увлекательный челлендж.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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