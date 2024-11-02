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Тайвань становится ключевым рынком для российской нефти

0:52
Экономика

Тайвань значительно увеличил закупки российской нефти, достигнув объёма 114 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.

Тайвань становится ключевым рынком для российской нефти
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, CC0

В октябре Тайвань приобрёл 66% своей нефти именно из России, тогда как ранее основным поставщиком являлись Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В публикации указано, что в этом году Тайвань стал конечным пунктом для 78% ежемесячного экспорта нефти "Новатэка" из порта Балтийского моря.

Кроме того, в 2023 году Россия обошла ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии. С начала года по сентябрь Индия импортировала 2,1 миллиона тонн нефти, из которых 770 тысяч тонн пришлись на российские поставки.

Уточнения

 Тайва́нь— частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем.

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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