Тайвань становится ключевым рынком для российской нефти

Тайвань значительно увеличил закупки российской нефти, достигнув объёма 114 тысяч баррелей в день, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Kpler.
В октябре Тайвань приобрёл 66% своей нефти именно из России, тогда как ранее основным поставщиком являлись Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В публикации указано, что в этом году Тайвань стал конечным пунктом для 78% ежемесячного экспорта нефти "Новатэка" из порта Балтийского моря.
Кроме того, в 2023 году Россия обошла ОАЭ и стала крупнейшим поставщиком нефти для Индии. С начала года по сентябрь Индия импортировала 2,1 миллиона тонн нефти, из которых 770 тысяч тонн пришлись на российские поставки.
Тайва́нь— частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем.
Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
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