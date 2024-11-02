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Китай не спешит: юань пока не готов стать новой резервной валютой

0:41
Экономика

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что в настоящее время Китай не проявляет намерений стать эмитентом основной резервной валюты.

Китай не спешит: юань пока не готов стать новой резервной валютой
Фото: Openverse by Japanexperterna.se, CC BY-SA 2.0

Как сообщает газета Le Monde, она отметила, что это обстоятельство не позволяет ожидать, что юань сможет заменить доллар в ближайшем будущем. Однако Лагард признала, что Китай готовится к таким изменениям. Она подчеркнула, что, вероятно, не станет свидетелем того, как юань вытеснит доллар.

Ранее сообщалось, что китайская валюта начала терять позиции в мировых расчетах, и в сентябре был зафиксирован рекордный спад.

Уточнения

Кита́й  — государство в Восточной Азии. С востока страна омывается водами западных морей Тихого океана.

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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