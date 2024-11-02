Российский газ всё же будет попадать в Европу через Украину

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгерские и словацкие компании ведут переговоры о поставках газа из Азербайджана через территорию Украины, сообщает Bloomberg.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Согласно данным агентства, планируется поставка от 12 до 14 миллиардов кубометров газа в год через газотранспортную систему Украины.

Соглашение между европейскими странами и Баку подразумевает, что через газопровод будет транспортироваться газ, фактически добытый в России, но принадлежащий Азербайджану.

По информации издания, сделка, находящаяся ещё на стадии завершения, может помочь стабилизировать цены на газ после недавних колебаний на рынке.

Уточнения

Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии.



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей.



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