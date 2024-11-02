Российский газ всё же будет попадать в Европу через Украину

Венгерские и словацкие компании ведут переговоры о поставках газа из Азербайджана через территорию Украины, сообщает Bloomberg.
Согласно данным агентства, планируется поставка от 12 до 14 миллиардов кубометров газа в год через газотранспортную систему Украины.
Соглашение между европейскими странами и Баку подразумевает, что через газопровод будет транспортироваться газ, фактически добытый в России, но принадлежащий Азербайджану.
По информации издания, сделка, находящаяся ещё на стадии завершения, может помочь стабилизировать цены на газ после недавних колебаний на рынке.
Азербайджа́н — государство в восточной части Закавказья (Южного Кавказа) на побережье Каспийского моря, относится к Передней Азии.
Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей.
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