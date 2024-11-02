Министр труда сообщил о росте пособия для семей: почти 100 тысяч рублей

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2027 году пособие по уходу за ребёнком до полутора лет достигнет почти 100 тысяч рублей, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на заседании программной комиссии "Единой России".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Он отметил, что размер этой выплаты уже увеличивается, и в 2025 году максимальная сумма составит около 69 тысяч рублей в месяц.

Министр уточнил, что в 2025 году пособие составит почти 69 тысяч рублей, в 2026 году — 83 тысячи рублей, а в 2027 году эта сумма вырастет до 97 тысяч рублей.

Котяков также добавил, что с 2024 года, согласно указу президента Владимира Путина, введён единый статус многодетной семьи, что позволит обеспечить равноправное назначение мер социальной поддержки для этой категории граждан по всем регионам.

Уточнения

Минтруд России — федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения.



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