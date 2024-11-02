Стабилизация нефтяного рынка: Россия и Казахстан согласовали меры по сокращению добычи

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Казахстан договорились о том, что компенсируют избыточную добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

По информации, предоставленной ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Александра Новака, страны планируют представить обновлённый график сокращения добычи, чтобы в полной мере компенсировать перепроизводство энергетического ресурса.

Это соглашение было достигнуто в результате переговоров между Новаком и главой Минэнерго Казахстана Алмасадомом Саткалиевым.

Представители вице-премьера отметили, что стороны подчеркнули важность ОПЕК в стабилизации мировых нефтяных рынков и необходимость дальнейшего сотрудничества, а также соблюдения всех условий соглашения, включая добровольное сокращение добычи и компенсацию за превышение установленных уровней.

Уточнения

Нефть— природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе. Население — 20 млн чел. (2023), площадь территории — 2 724 902 км².



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