Россия может сэкономить миллиарды: нужно перестать покупать семена из США и ЕС

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия имеет возможность значительно сократить расходы, если откажется от импорта семян сахарной свеклы из США и Европы.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

1 ноября Минсельхоз России объявил о начале отбора комплексных научно-технических проектов, связанных с селекцией и семеноводством сахарной свеклы. По информации экспертов, эта инициатива позволит отечественным селекционерам создать семена-гибриды, которые будут сопоставимы по качеству с зарубежными аналогами.

На сегодняшний день доля отечественных семян в общем объёме высеваемой на плантациях свеклы составляет всего несколько процентов, пишет URA.RU.

Главный научный сотрудник Россельхозакадемии, академик РАН Виктор Драгавцев, отметил, что инициатива Минсельхоза призвана изменить эту ситуацию. Он подчеркнул, что основную часть семян России приходится закупать за границей по высоким ценам, и, к сожалению, у недружественных стран.

Уточнения

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.



Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые .



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