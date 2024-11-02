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Американские экологи выступили против открытия литиевого рудника в Неваде

0:46
Экономика

Австралийская компания Ioneer получила разрешение на разработку месторождения лития в штате Невада (США), сообщает Reuters.

Американские экологи выступили против открытия литиевого рудника в Неваде
Фото: commons.wikimedia.org by Dnn87, CC BY 3.0

Производство лития необходимо для компании Ford, планирующей выпускать 370 000 электромобилей в год. Также данный проект должен сдержать доминирование Китая на мировом рынке в этой области.

По мнению экологов и группы коренных народов Америки, разработка литиевого рудника в Неваде представляет угрозу для редких видов дикорастущих растений. Они заявили, что шахта также негативно повлияет на грунтовые воды, родники, водно-болотные угодья, качество воздуха, культурные ресурсы и среду обитания диких животных. 

 

 

Уточнения

Ли́тий — это очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.
 

Рудни́к (от слова руда) — горнопромышленное предприятие по добыче полезных ископаемых (преимущественно руды) подземным или открытым способом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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