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США вводят санкции против индийских фирм: напряжение в отношениях Индии и США усиливается

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Экономика

Соединенные Штаты включили 19 индийских фирм и двух граждан Индии в новый санкционный список, что вызвало напряженность в отношениях между двумя странами, сообщает The Financial Express.

США вводят санкции против индийских фирм: напряжение в отношениях Индии и США усиливается
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Санкции, введенные США, связаны с предполагаемой поддержкой индийскими компаниями военных действий России на Украине.

Это решение вызвало новый виток напряженности в индийско-американских отношениях, который дополнительно усилился после обвинений гражданина Индии в причастности к заговору с целью убийства сикхского сепаратиста Гурпатванта Сингха Паннуна на американской территории.

Этот шаг США выявил сохраняющиеся проблемы в отношениях и продемонстрировал хрупкость баланса в условиях глобальных геополитических изменений.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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