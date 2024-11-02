США вводят санкции против индийских фирм: напряжение в отношениях Индии и США усиливается

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединенные Штаты включили 19 индийских фирм и двух граждан Индии в новый санкционный список, что вызвало напряженность в отношениях между двумя странами, сообщает The Financial Express.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Санкции, введенные США, связаны с предполагаемой поддержкой индийскими компаниями военных действий России на Украине.

Это решение вызвало новый виток напряженности в индийско-американских отношениях, который дополнительно усилился после обвинений гражданина Индии в причастности к заговору с целью убийства сикхского сепаратиста Гурпатванта Сингха Паннуна на американской территории.

Этот шаг США выявил сохраняющиеся проблемы в отношениях и продемонстрировал хрупкость баланса в условиях глобальных геополитических изменений.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





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