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Турбо-трудоустройство провалилось: программа по интеграции украинцев в Германии оказалась неэффективной

Экономика

Немецкая программа по ускоренному трудоустройству украинцев, запущенная министром труда и социальных дел Хубертусом Хайлем, провалилась. Об этом свидетельствуют данные Федеральной счетной палаты ФРГ, сообщает Bild.

Турбо-трудоустройство провалилось: программа по интеграции украинцев в Германии оказалась неэффективной
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Согласно информации, порядка 720 тыс. украинцев получают социальные пособия, в том числе около 500 тыс. трудоспособных. Ежемесячные затраты на это составляют €539 млн, что больше, чем €445 млн в ноябре 2022 года.

Причины провала программы: длительное время ожидания интеграционных курсов, отказ от них под предлогом проблем со здоровьем, длительное время ожидания записи в центры занятости, а также нежелание центров занятости проверять заявления о нецелесообразности трудоустройства.

Депутат Бундестага Кай Уиттакер обвинил правящую коалицию во лжи и некомпетентности, отметив, что менее трети украинцев работают в Германии спустя два года после начала конфликта.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Рабо́та — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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