Спрос на электромобили падает: завод Hyundai в Чехии приостанавливает производство

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Завод компании Hyundai в Чехии, специализирующийся на производстве электромобилей, на один день приостановил свою работу из-за низкого спроса на данную продукцию, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Mustang Joe, PDM

Пресс-секретарь завода Петр Михник отметил, что спрос на электромобили в Европе не оправдывает ожидания Евросоюза, и это не проблема одного дня, а скорее тенденция, которая может продлиться несколько лет.

Производственный конвейер по выпуску электромобилей был остановлен 1 ноября и возобновит свою работу 4 ноября. В 2024 году завод планирует произвести 330 890 автомобилей, из которых 17% должны были быть электромобилями. Однако из-за снижения спроса их будет произведено только 10% от общего количества, что на 3% меньше, чем в 2023 году.

Уточнения

Че́хия — государство в Центральной Европе.



Hyundai — корейский чеболь (конгломерат), основанный Чон Чжу-ёном.



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