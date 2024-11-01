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Доходы мошенников сократились после заявления Дурова раскрыть данные

1:15
Экономика

После того как сооснователь Telegram Павел Дуров заявил о возможности раскрытия IP-адресов и телефонных номеров пользователей по запросам властей, доходы мошеннических групп, работающих по схеме "Мамонт", сократились в среднем на 22%, сообщает ТАСС.

Доходы мошенников сократились после заявления Дурова раскрыть данные
Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

Схема "Мамонт" — популярное онлайн-мошенничество, связанное с хищением данных банковских карт и денег при оплате фейковых покупок. После заявлений Дурова мошенники столкнулись с дополнительными трудностями: платформа CryptoBot, используемая для вывода криминальных доходов, начала блокировать счета, а некоторые группы перешли с Telegram на специально созданные сайты.

Эксперты F.A.C.C.T. зафиксировали спад в мошеннической деятельности, связанный с угрозой Дурова. С июля 2023 года по июнь 2024 года мошенники похитили у жителей России и стран СНГ более 1,2 млрд рублей, а с начала 2021 года суммарный ущерб от действий мошенников по этой схеме превысил 8,6 млрд рублей.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети "ВКонтакте" и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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