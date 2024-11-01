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Райффайзенбанк запускает новую услугу: покупка долларов в банкоматах

0:47
Экономика

Райффайзенбанк начал предлагать новую услугу — покупку долларов США через банкоматы, сообщает ТАСС.

Райффайзенбанк запускает новую услугу: покупка долларов в банкоматах
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Пока что услуга доступна в тестовом режиме только в пяти банкоматах Москвы, но банк планирует ее расширение.

"На экране банкомата будет написано "Здесь можно купить доллары". Если вы не можете найти банкомат, обратитесь к сотруднику нашего офиса. Доллары можно купить в банкоматах Москвы", — указано на сайте.

Чтобы приобрести доллары через банкомат, необходимо иметь пластиковую карту "Мир" Райффайзенбанка. Максимальная сумма покупки за один раз составляет $5 000, а курс такой же, как в кассе банка. Комиссия за покупку по дебетовым картам отсутствует.

Уточнения

Банкома́т — аппарат для выдачи и приёма денег, а также оплаты услуг и погашения кредитов без участия сотрудника банка, с использованием банковских карт.

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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