Наркотический допинг для немецкой экономики: Хабек критикует зависимость от России и Китая

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек сравнил зависимость немецкой экономики от российского газа и китайского рынка с "наркотическим допингом", сообщает "Лента".

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

По его словам, Германия долгое время полагалась на дешевые энергоресурсы из России, а немецкие экспортеры — на "вечно процветающий" рынок Китая.

Хабек утверждает, что в результате этой зависимости немецкая экономика потеряла конкурентоспособность. Россия резко сократила поставки газа в Евросоюз, а медленное восстановление китайской экономики привело к снижению спроса на немецкую продукцию.

Хабек считает, что Германия "расплачивается за чрезмерную зависимость" от России, а ее экономика потеряла доверие бизнеса и инвесторов.

Глава Федерального банка ФРГ Йоахим Нагель также отметил, что проблемы немецкой экономики связаны с последствиями начала боевых действий на востоке Украины и назвал предложение России о возобновлении торгово-экономического сотрудничества неприемлемым.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.





Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 592 км².



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