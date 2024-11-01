Перспективный проект России по производству сжиженного природного газа под ударом: США вводят санкции против ключевых компаний

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские власти опубликовали расширенный список попадающих под санкции, включающий почти 400 физических и юридических лиц, связанных с Россией, сообщает "Лента".

Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

Среди них оказались компании, участвующие в реализации перспективного проекта "Якутский СПГ", который предусматривает строительство крупного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке России.

Санкции направлены на сдерживание развития "Якутского СПГ", аналогично тому, как США уже успешно блокировали проект "Арктик СПГ-2". Под санкции попали ООО "Сила Якутии", ООО "Якутстройпроект" и ООО "Сжиженный природный газ Якутии", играющие ключевую роль в реализации проекта.

"Якутский СПГ" предполагает производство 18 миллионов тонн СПГ в год, строительство газопровода длиной 1,4 тысячи километров и конденсатопровода мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Проект призван увеличить поставки российского СПГ на мировой рынок, но санкции США создают серьезные препятствия для его реализации.

В марте этого года стало известно, что право на управление проектом "Якутский СПГ" перешло от предпринимателя Альберта Авдоляна и партнеров к Андрею Ни. Несмотря на санкции, реализация проекта пока не остановлена, но уже столкнулась с серьезными трудностями.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





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