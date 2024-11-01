Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Необычное использование кукурузной муки для сияющей кожи
Как правильно собирать и хранить морковь: советы, которые стоит знать
В ГАИ рассказали, можно ли стоять на островке безопасности
Проверяй свою косметичку: как избежать аллергий и инфекций
Дзюба ответил на оскорбления фанатов
Как расположение ванной влияет на атмосферу в квартире
Тина Канделаки призвала женщин следить за подругой, которая может увести мужа
Уникального морского ящера обнаружили на берегу Волги
Наркотический допинг для немецкой экономики: Хабек критикует зависимость от России и Китая

Перспективный проект России по производству сжиженного природного газа под ударом: США вводят санкции против ключевых компаний

1:34
Экономика

Американские власти опубликовали расширенный список попадающих под санкции, включающий почти 400 физических и юридических лиц, связанных с Россией, сообщает "Лента".

Перспективный проект России по производству сжиженного природного газа под ударом: США вводят санкции против ключевых компаний
Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

Среди них оказались компании, участвующие в реализации перспективного проекта "Якутский СПГ", который предусматривает строительство крупного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке России.

Санкции направлены на сдерживание развития "Якутского СПГ", аналогично тому, как США уже успешно блокировали проект "Арктик СПГ-2". Под санкции попали ООО "Сила Якутии", ООО "Якутстройпроект" и ООО "Сжиженный природный газ Якутии", играющие ключевую роль в реализации проекта.

"Якутский СПГ" предполагает производство 18 миллионов тонн СПГ в год, строительство газопровода длиной 1,4 тысячи километров и конденсатопровода мощностью 1,5 миллиона тонн в год. Проект призван увеличить поставки российского СПГ на мировой рынок, но санкции США создают серьезные препятствия для его реализации.

В марте этого года стало известно, что право на управление проектом "Якутский СПГ" перешло от предпринимателя Альберта Авдоляна и партнеров к Андрею Ни. Несмотря на санкции, реализация проекта пока не остановлена, но уже столкнулась с серьезными трудностями.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми
Домашние животные
Кошачий язык: названы породы, которые предпочитают общение с людьми Аудио 
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Еда и рецепты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Последние материалы
В ГАИ рассказали, можно ли стоять на островке безопасности
Проверяй свою косметичку: как избежать аллергий и инфекций
Дзюба ответил на оскорбления фанатов
Как расположение ванной влияет на атмосферу в квартире
Тина Канделаки призвала женщин следить за подругой, которая может увести мужа
Уникального морского ящера обнаружили на берегу Волги
Наркотический допинг для немецкой экономики: Хабек критикует зависимость от России и Китая
В популярных средствах от прыщей обнаружили яд, провоцирующий обмороки
Осенняя подготовка почвы: какой раскислитель выбрать и как его внести
Простой ингредиент для нежных котлет: попробуйте добавить крекеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.