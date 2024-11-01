Новый законопроект защитит сирот от огромных долгов за ЖКХ

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Группа депутатов разработала законопроект, направленный на освобождение детей-сирот от оплаты квартплаты до момента получения собственного жилья, сообщает "Лента".

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Законопроект направлен на защиту этой уязвимой категории граждан от накопления огромных долгов за коммунальные услуги.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что долги за ЖКХ, накопленные к 18 годам, могут "съедать" все социальные выплаты, предназначенные для сирот. В некоторых случаях, долги могут быть настолько значительными, что происходит не только взыскание накоплений, но и арест имущества.

Чтобы компенсировать затраты на реализацию этой инициативы, депутаты предлагают сделать обязательными для всех регионов уже существующие меры, которые в некоторых регионах уже реализуются. Компенсация квартплаты будет предоставляться, если сирота не сдает жилье и оно не используется другими лицами.

Уточнения

Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.



Сирота́ — человек, временно или постоянно лишённый семейного окружения.



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