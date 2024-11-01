Новый законопроект защитит сирот от огромных долгов за ЖКХ

Группа депутатов разработала законопроект, направленный на освобождение детей-сирот от оплаты квартплаты до момента получения собственного жилья, сообщает "Лента".
Законопроект направлен на защиту этой уязвимой категории граждан от накопления огромных долгов за коммунальные услуги.
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что долги за ЖКХ, накопленные к 18 годам, могут "съедать" все социальные выплаты, предназначенные для сирот. В некоторых случаях, долги могут быть настолько значительными, что происходит не только взыскание накоплений, но и арест имущества.
Чтобы компенсировать затраты на реализацию этой инициативы, депутаты предлагают сделать обязательными для всех регионов уже существующие меры, которые в некоторых регионах уже реализуются. Компенсация квартплаты будет предоставляться, если сирота не сдает жилье и оно не используется другими лицами.
Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
Сирота́ — человек, временно или постоянно лишённый семейного окружения.
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