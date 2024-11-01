Ипотека для самозанятых: эксперт предупреждает о рисках и даёт советы

В настоящее время самозанятым доступна ипотека, но банки тщательно изучают их платежеспособность перед выдачей кредита, сообщает "Газета.Ru".
Экономист Татьяна Куликова подчеркивает, что самозанятым перед оформлением ипотеки необходимо убедиться, что их доход позволит им комфортно выплачивать кредит. Она предупреждает о рисках, связанных с нестабильным доходом: потеря квартиры в случае непредвиденных обстоятельств, если выплаты производятся из последних средств.
Куликова приводит пример: человек с доходом 20 000 рублей, взявший ипотеку, может столкнуться с серьезными проблемами. Любая непредвиденная ситуация, например, поломка холодильника, может нарушить график платежей. В конечном итоге, он может потерять как квартиру, так и уплаченные деньги, поскольку банк заберет ее для последующей продажи.
Статистика ЦИАН и Росстата подтверждает сложность приобретения жилья для среднестатистических россиян. Доход, необходимый для комфортной оплаты ипотеки на однокомнатную квартиру в мегаполисе, в два-три раза выше средней зарплаты по России.
Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Самоза́нятость — деятельность физических лиц или индивидуальных предпринимателей в сфере оказания услуг или реализации товаров физическим и юридическим лицам или индивидуальным предпринимателем (ИП) в установленном законом порядке.
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