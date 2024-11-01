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Ипотека для самозанятых: эксперт предупреждает о рисках и даёт советы

1:13
Экономика

В настоящее время самозанятым доступна ипотека, но банки тщательно изучают их платежеспособность перед выдачей кредита, сообщает "Газета.Ru".

Ипотека для самозанятых: эксперт предупреждает о рисках и даёт советы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Экономист Татьяна Куликова подчеркивает, что самозанятым перед оформлением ипотеки необходимо убедиться, что их доход позволит им комфортно выплачивать кредит. Она предупреждает о рисках, связанных с нестабильным доходом: потеря квартиры в случае непредвиденных обстоятельств, если выплаты производятся из последних средств.

Куликова приводит пример: человек с доходом 20 000 рублей, взявший ипотеку, может столкнуться с серьезными проблемами. Любая непредвиденная ситуация, например, поломка холодильника, может нарушить график платежей. В конечном итоге, он может потерять как квартиру, так и уплаченные деньги, поскольку банк заберет ее для последующей продажи.

Статистика ЦИАН и Росстата подтверждает сложность приобретения жилья для среднестатистических россиян. Доход, необходимый для комфортной оплаты ипотеки на однокомнатную квартиру в мегаполисе, в два-три раза выше средней зарплаты по России.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Самоза́нятость — деятельность физических лиц или индивидуальных предпринимателей в сфере оказания услуг или реализации товаров физическим и юридическим лицам или индивидуальным предпринимателем (ИП) в установленном законом порядке.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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