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ФССП: сумма взысканий судебных приставов в 2024 году превысит триллион рублей

0:56
Экономика

В 2024 году судебные приставы в России взыщут более триллиона рублей. Об этом рассказал Дмитрий Аристов, руководитель Федеральной службы судебных приставов, в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава.

ФССП: сумма взысканий судебных приставов в 2024 году превысит триллион рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, PDM

По его словам, за девять месяцев 2024 года динамика взыскания такова, что по итогам года общая взысканная сумма превысит триллион рублей.

За первые три квартала 2024 года было взыскано около 845 миллиардов рублей: из них более 332 миллиардов поступило в государственный бюджет, почти 145 миллиардов вернули физическим лицам и более 388 миллиардов — юридическим лицам.

Аристов добавил, что за последние два года служба принудительно взыскала свыше триллиона рублей.

Уточнения

Триллио́н (сокращённо трлн) — натуральное число, изображаемое единицей с 12 нулями (1 000 000 000 000 = 1012, тысяча миллиардов или миллион миллионов) в системе наименования чисел с короткой шкалой (в том числе и в России);
 

Пристав — название должностного лица в системе управления государством в России.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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