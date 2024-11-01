Капитал богатейших людей России вырос на 26 млрд долларов

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала года состояние самых богатых предпринимателей России выросло на 26,274 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, PDM

Это стало известно из Индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index). Такой прирост капитала обусловлен ростом стоимости акций компаний.

Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК, увеличил своё состояние на 4,81 миллиарда долларов — до 28,8 миллиарда долларов.

Алексей Мордашов, основатель "Северстали", добавил к своему капиталу 4,75 миллиарда долларов и достиг отметки в 25,6 миллиарда долларов.

Андрей Мельниченко, сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК, заработал 4,2 миллиарда долларов, в результате чего его состояние достигло 23 миллиардов долларов.

Однако Алишер Усманов, акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест", столкнулся с убытками. Его состояние уменьшилось на 6,46 миллиарда долларов и теперь составляет 14,6 миллиарда долларов.

Уточнения

Капита́л — широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага - здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).



Акционе́р — владелец акций, участник акционерного общества, имеющий право на получение прибыли от его деятельности (дивидендов).



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