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Меньше зависимости: Китай сокращает закупки сельхозпродукции в США

0:46
Экономика

Китай, как крупнейший в мире импортёр сельскохозяйственной продукции, особенно сои и кукурузы, стремится диверсифицировать источники закупок, сообщает Reuters. 

Меньше зависимости: Китай сокращает закупки сельхозпродукции в США
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info

Такой шаг необходим стране для того, чтобы в случае обострения торговых отношений с Вашингтоном после президентских выборов в США в меньшей степени пострадать в плане продовольственной безопасности. Торговые потоки уже перенаправлены: зернобобовые в настоящее время больше закупаются в Аргентине и Бразилии. 

"Мы очень обеспокоены, так как не единственные производители сои в мире. Южная Америка производит очень много сои", — говорит фермер Марк Таттл, выращивающий сою на севере Иллинойса (США). 

Уточнения

Зернобобо́вые культу́ры (зерновы́е бобовые культуры) — группа растений порядка Бобовые, возделываемых ради плодов, являющихся продуктами питания.

Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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