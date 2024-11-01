Меньше зависимости: Китай сокращает закупки сельхозпродукции в США

0:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай, как крупнейший в мире импортёр сельскохозяйственной продукции, особенно сои и кукурузы, стремится диверсифицировать источники закупок, сообщает Reuters.

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Такой шаг необходим стране для того, чтобы в случае обострения торговых отношений с Вашингтоном после президентских выборов в США в меньшей степени пострадать в плане продовольственной безопасности. Торговые потоки уже перенаправлены: зернобобовые в настоящее время больше закупаются в Аргентине и Бразилии.

"Мы очень обеспокоены, так как не единственные производители сои в мире. Южная Америка производит очень много сои", — говорит фермер Марк Таттл, выращивающий сою на севере Иллинойса (США).

Уточнения

Зернобобо́вые культу́ры (зерновы́е бобовые культуры) — группа растений порядка Бобовые, возделываемых ради плодов, являющихся продуктами питания.



Импортёр — сторона в международных экономических отношениях, покупающая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли за рубежом, и ввозящая их в страну для использования и потребления.



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