Как выгодно снять квартиру: топ-5 советов

1:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поиск подходящего жилья — задача не из лёгких, особенно в условиях растущих цен на аренду. Однако, если у вас ограниченный бюджет, есть несколько стратегий, которые помогут найти выгодное предложение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Увеличение радиуса поиска

Если вам не удаётся найти жильё по карману вблизи станции метро, попробуйте расширить радиус поиска. Часто квартиры, расположенные на более удаленных от центра улицах или в соседних районах, могут стоить значительно дешевле. Это позволит вам сэкономить на аренде, даже если придётся немного дольше добираться до работы или учёбы.

2. Съём квартиры с одной закрытой комнатой

Если вы готовы немного пожертвовать комфортом, обратите внимание на квартиры с одной закрытой комнатой. Они могут быть более доступны по цене, а если вам не нужно много пространства, такая планировка станет оптимальным решением.

3. Аренда сезонных объектов

Ищите предложения по аренде на сезон. Многие владельцы сдают квартиры на летний или зимний период, и такие объекты могут быть доступны по более низкой цене, чем долгосрочная аренда.

4. Недвижимость с обременением

Обратите внимание на объекты с необходимостью ремонта или ухода за престарелыми родственниками. Часто такие квартиры могут сдавать по более низкой цене.

5. Объединение усилий

Если вы готовы жить с соседом, объединитесь с другим человеком и арендуйте квартиру вместе. Это не только снизит финансовую нагрузку, но и позволит вам иметь компанию. Лучше заранее обсудить правила совместного проживания, чтобы избежать конфликтов.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование.



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