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Стало известно, какой продукт в России подорожал более чем на 50%

1:12
Экономика

С начала 2024 года в России наблюдается резкий рост цен на картофель — более 50%, сообщает газета "Известия". Увеличение стоимости овоща продолжается третью неделю подряд, несмотря на то, что урожай практически собран.

Стало известно, какой продукт в России подорожал более чем на 50%
Фото: commons.wikimedia.org by Prmaxi, CC BY-SA 4.0

По данным Минсельхоза, общий рост цен на картофель составил 54,7%. В этом году урожай картофеля уменьшился на 15%, что сказалось на ценовой ситуации в разных регионах.

Например, в Башкирии цены на картофель за неделю с 14 по 21 октября увеличились на 2,95%, в Мурманской области — на 4,1%, в Псковской — на 2,24%, в Оренбургской — на 2,9%, а в Волгограде — на 5,9%.

Ключевые регионы-производители, такие как Брянская, Нижегородская, Московская и Тульская области, столкнулись с нехваткой урожая по сравнению с прошлым годом, что связано с сокращением посевных площадей и неблагоприятными погодными условиями.

Уточнения

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России) — федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий проведение единой агропромышленной политики.

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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