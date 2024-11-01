Женщины в одиночку тащат семью: мужчины в России стали чаще брать декретный отпуск

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России растёт число мужчин, решивших взять декретный отпуск: показатель увеличился на 10-30% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

Эксперты объясняют этот тренд тем, что отношение к декретному отпуску среди мужчин меняется — теперь его не считают чем-то предосудительным. Свою роль сыграл и рост доходов женщин, что позволяет семье менять традиционные роли, сообщает Mash.

Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2024 году около 1700 мужчин выбрали декретный отпуск, что на 25% больше по сравнению с 2023 годом. В Нижегородской области в отпуск по уходу за ребёнком ушли 1500 мужчин (+15%), в Ростове-на-Дону — 1318, в Белгородской области — 929, а на Чукотке — 11 человек, где в среднем прирост составил около 20%.

Уточнения

Отпуск по беременности и родам «декретный» отпуск — период времени, когда работающий человек освобождается от работы для подготовки к родам, восстановления работоспособности и ухода за новорождённым ребёнком.



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