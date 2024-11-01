Реформа по-британски: экономика, налоги и помощь Украине

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила в парламенте экономическую и финансовую стратегию страны до 2030 года, о чём сообщает РБК со ссылкой на источники.

Фото: flickr.com by Dave Kellam, CC BY-SA 2.0

Согласно представленному документу, правительство планирует провести структурные изменения, направленные на укрепление экономики и защиту интересов трудящихся, а также реформировать Национальную систему здравоохранения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал бюджет как "знаменательный", отметив, что это первый бюджет, представленный женщиной-канцлером. Он подчеркнул, что планируется модернизировать экономические основы и реализовать преобразования, которые необходимы стране.

Проект включает реформы налоговой системы, которые, как ожидается, позволят к 2030 году увеличить доходы бюджета на £41 млрд (около 5,1 трлн рублей). Значительное внимание в плане также уделено вопросам обороны и долговременной поддержке Украины.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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