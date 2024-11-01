Реформа по-британски: экономика, налоги и помощь Украине

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила в парламенте экономическую и финансовую стратегию страны до 2030 года, о чём сообщает РБК со ссылкой на источники.
Согласно представленному документу, правительство планирует провести структурные изменения, направленные на укрепление экономики и защиту интересов трудящихся, а также реформировать Национальную систему здравоохранения.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал бюджет как "знаменательный", отметив, что это первый бюджет, представленный женщиной-канцлером. Он подчеркнул, что планируется модернизировать экономические основы и реализовать преобразования, которые необходимы стране.
Проект включает реформы налоговой системы, которые, как ожидается, позволят к 2030 году увеличить доходы бюджета на £41 млрд (около 5,1 трлн рублей). Значительное внимание в плане также уделено вопросам обороны и долговременной поддержке Украины.
Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.