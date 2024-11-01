Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваша кошка дерёт диван: способы, как её отучить от этого
Салат с творогом, огурцом и редисом: несложно, вкусно и полезно
Три сигнала тела, указывающих на необходимость паузы в спорте
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Монастыринг: новый тренд в туризме, который покоряет сердца
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов.
Эти 5 продуктов лучше не сочетать с чаем: советы для любителей напитка
Седина или цвет: как сделать правильный выбор
Перегрев генератора: от подшипников до проводки — что делать

Реформа по-британски: экономика, налоги и помощь Украине

1:07
Экономика

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила в парламенте экономическую и финансовую стратегию страны до 2030 года, о чём сообщает РБК со ссылкой на источники.

Реформа по-британски: экономика, налоги и помощь Украине
Фото: flickr.com by Dave Kellam, CC BY-SA 2.0

Согласно представленному документу, правительство планирует провести структурные изменения, направленные на укрепление экономики и защиту интересов трудящихся, а также реформировать Национальную систему здравоохранения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер охарактеризовал бюджет как "знаменательный", отметив, что это первый бюджет, представленный женщиной-канцлером. Он подчеркнул, что планируется модернизировать экономические основы и реализовать преобразования, которые необходимы стране.

Проект включает реформы налоговой системы, которые, как ожидается, позволят к 2030 году увеличить доходы бюджета на £41 млрд (около 5,1 трлн рублей). Значительное внимание в плане также уделено вопросам обороны и долговременной поддержке Украины.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Еда и рецепты
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила Аудио 
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов.
Эти 5 продуктов лучше не сочетать с чаем: советы для любителей напитка
Седина или цвет: как сделать правильный выбор
Перегрев генератора: от подшипников до проводки — что делать
Реформа по-британски: экономика, налоги и помощь Украине
На кассах стали блокировать продажу некачественного товара из восьми категорий
Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянске
АвтоВАЗ и Ростелеком: путь к первому российскому автопилоту на Lada
Как выбрать здоровый сухой корм для собак: полезные советы
Хотите урожайную клубнику? Попробуйте финский метод укрывного материала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.