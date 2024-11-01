Пенсии поднимут с 1 ноября: кого ждут повышенные выплаты?

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 ноября 2024 года произойдёт увеличение фиксированной выплаты к пенсии для россиян, достигших 80 лет в октябре этого года.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Также на прибавку смогут рассчитывать получатели первой группы инвалидности. В обоих случаях размер доплаты составит полную сумму фиксированной части пенсии, которая на данный момент равна 8134 рублям 88 копейкам.

Однако, если пенсионер уже получает удвоенную выплату по причине первой группы инвалидности, то при достижении 80-летнего возраста второе увеличение не предусмотрено.

Кроме того, с 1 ноября произойдёт пересчёт надбавок для членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Эти доплаты положены за труд в условиях повышенной опасности и сложностей, связанных с их профессиональной деятельностью.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца.



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