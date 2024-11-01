Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На кассах стали блокировать продажу некачественного товара из восьми категорий
Четыре украинских беспилотника уничтожены в Брянске
АвтоВАЗ и Ростелеком: путь к первому российскому автопилоту на Lada
Как выбрать здоровый сухой корм для собак: полезные советы
Хотите урожайную клубнику? Попробуйте финский метод укрывного материала
ATM: русское наступление под Харьковом привело к уничтожению робота-убийцы из США
Не только кофе: источники кофеина, которые помогут не заснуть
Как выбрать расчёску, чтобы не травмировать волосы: гид по выбору идеальной расчёски
Места на Филиппинах, которые заставят вас забыть о реальности

Пенсии поднимут с 1 ноября: кого ждут повышенные выплаты?

0:59
Экономика

С 1 ноября 2024 года произойдёт увеличение фиксированной выплаты к пенсии для россиян, достигших 80 лет в октябре этого года.

Пенсии поднимут с 1 ноября: кого ждут повышенные выплаты?
Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Также на прибавку смогут рассчитывать получатели первой группы инвалидности. В обоих случаях размер доплаты составит полную сумму фиксированной части пенсии, которая на данный момент равна 8134 рублям 88 копейкам.

Однако, если пенсионер уже получает удвоенную выплату по причине первой группы инвалидности, то при достижении 80-летнего возраста второе увеличение не предусмотрено.

Кроме того, с 1 ноября произойдёт пересчёт надбавок для членов лётных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Эти доплаты положены за труд в условиях повышенной опасности и сложностей, связанных с их профессиональной деятельностью.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Домашние животные
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты Аудио 
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Еда и рецепты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США Дмитрий Плотников Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Грядёт эра электромобилей и велосипедов: будущее городского транспорта уже близко
Почему на экваторе не бывает ураганов: простое объяснение
Как правильно использовать антиперспирант для защиты от пота
Новая ракета Хвасон-11. Мощное оружие КНДР, напугавшее Южную Корею, Японию и США
Чёрный лед на дорогах: как избежать опасности для водителей
Универсально и необычно: как приготовить приправу из ягод барбариса
Как приготовить компост из листвы и улучшить почву на участке
Токсичны ли орхидеи для кошек: вся правда о растениях
Райские пляжи Португалии: куда поехать в ноябре за солнцем
Ford, Hyundai и Chevrolet — автомобили, которые подойдут начинающим водителям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.