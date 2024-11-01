Предвыборная кампания в США — настоящее испытание для доллара

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Обозреватель Bloomberg Крис Энсти в своей статье указал на то, что напряжённая президентская кампания в Соединённых Штатах ставит под сомнение устойчивость доллара на мировой арене.

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По мнению автора, предвыборные волнения и проявления насилия в США несут потенциальные риски для инвесторов, которые привыкли полагаться на стабильность американских институтов как основу экономической мощи страны.

Энсти также подчеркнул, что любая мировая резервная валюта может утратить свои лидирующие позиции. В качестве примера он напомнил о том, как британский фунт стерлингов утратил влияние в прошлом столетии.

Автор обратил внимание и на тот факт, что доля американской экономики в мировом производстве существенно сократилась по сравнению с периодом после Второй мировой войны, когда США впервые закрепили своё доминирование.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



Фунт сте́рлингов — денежная единица Великобритании, одна из основных резервных валют мира.



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