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На кассах стали блокировать продажу некачественного товара из восьми категорий

Экономика

Восемь категорий товаров попали под автоматическую блокировку продажи нелегальной продукции.

На кассах стали блокировать продажу некачественного товара из восьми категорий
Фото: flickr.com by Secom Bahia, CC BY 2.0

С 1 ноября в России запустили систему проверок на кассах для товаров, подлежащих обязательной маркировке — так называемый разрешительный режим будет действовать при продаже пива и слабоалкогольных напитков, одежды, шин, обуви, фотоаппаратов, духов, антисептиков, БАДов. Нововведение обезопасит россиян от покупки некачественного товара.

При сканировании кода на упаковке товара касса будет отправлять данные в систему "Честный знак". Если цена на товар завышена, нет сведений о коде или товар просрочен, то касса заблокирует продажу.

Ранее разрешительный режим был введен для табака и разливного пива (с 1 апреля), для воды и молочной продукции — с 1 мая. И результаты уже впечатляют. Так, при продаже табака было заблокировано 24,9 млн контрафакта, также россияне не смогли приобрести 13,7 млн литров просроченного пива.

Как заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), продажа новых категорий товаров будет происходить на уже отработанных процессах.

 

Уточнения

Система маркировки и прослеживания товаров в России — специальный вид информационных систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от производителей и/или импортеров через торговые сети потребителям.
 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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