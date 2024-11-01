На кассах стали блокировать продажу некачественного товара из восьми категорий

Восемь категорий товаров попали под автоматическую блокировку продажи нелегальной продукции.

Фото: flickr.com by Secom Bahia, CC BY 2.0

С 1 ноября в России запустили систему проверок на кассах для товаров, подлежащих обязательной маркировке — так называемый разрешительный режим будет действовать при продаже пива и слабоалкогольных напитков, одежды, шин, обуви, фотоаппаратов, духов, антисептиков, БАДов. Нововведение обезопасит россиян от покупки некачественного товара.

При сканировании кода на упаковке товара касса будет отправлять данные в систему "Честный знак". Если цена на товар завышена, нет сведений о коде или товар просрочен, то касса заблокирует продажу.

Ранее разрешительный режим был введен для табака и разливного пива (с 1 апреля), для воды и молочной продукции — с 1 мая. И результаты уже впечатляют. Так, при продаже табака было заблокировано 24,9 млн контрафакта, также россияне не смогли приобрести 13,7 млн литров просроченного пива.

Как заявили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), продажа новых категорий товаров будет происходить на уже отработанных процессах.

Уточнения

Система маркировки и прослеживания товаров в России — специальный вид информационных систем, предназначенных для контроля прохождения товаров от производителей и/или импортеров через торговые сети потребителям.





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