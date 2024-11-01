Россиянам рассказали, как выбрать идеальное растительное молоко

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Роскачестве объяснили, как правильно выбирать растительное молоко, указывая на особенности разных видов: миндальное, кокосовое, овсяное и рисовое молоко обладают уникальными свойствами.

Фото: Flickr by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

Миндальное молоко считается низкокалорийным и богато витамином Е, но не подходит для тех, кому важно получать белок. Кокосовое молоко насыщено жирами, что может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе. Овсяное молоко содержит бета-глюканы, способствующие снижению холестерина, а рисовое молоко имеет высокое содержание сахара, однако не отличается высокой белковостью.

При выборе растительного молока стоит обращать внимание на состав, избегая добавленных сахаров и искусственных компонентов. Чем меньше ингредиентов, тем полезнее продукт, подчеркивают в Роскачестве. Правильная упаковка, защищающая от света, также важна для сохранения свежести молока, сообщает Российская газета.

Потребителям советуют учитывать питательную ценность продукта, особенно если они исключают молочные продукты.

Также с 2024 года в России введена сертификация для производителей вегетарианской продукции под брендом "Роскачество — Веган". Получившие сертификат продукты, как у компаний "ЭФКО" и "Партнер М", подтверждают свое соответствие стандартам. Сертификация призвана поддержать рынок качественных растительных продуктов и укрепить доверие потребителей.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».



Миндальное молоко — напиток, получаемый из смеси перемолотого необжаренного миндаля с водой.



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